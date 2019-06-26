ОНФ соберет информацию об установках скрытых камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) соберёт обращения россиян о всех случаях незаконной установки камер фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба движения.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.

"Мы будем собирать эту информацию и направлять ее в прокуратуру, чтобы участки контроля были приведены в соответствие с требованиями законодательства", – приводит пресс-служба слова координатора проекта Народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.