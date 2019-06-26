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РИА Новости

ОНФ соберет информацию об установках скрытых камер фиксации нарушений ПДД

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) соберёт обращения россиян о всех случаях незаконной установки камер фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба движения.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.
"Мы будем собирать эту информацию и направлять ее в прокуратуру, чтобы участки контроля были приведены в соответствие с требованиями законодательства", – приводит пресс-служба слова координатора проекта Народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.
Васильев напомнил, что установка камер должна соответствовать определенным условиям дорожного участка, а предупреждать об их наличии должны специальные знаки. Депутат Госдумы добавил, что дислокация камер утверждается, чтобы "повысить безопасность конкретного участка", поэтому "они не должны появляться хаотично, как грибы" и не должны быть "средством зарабатывания денег".
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