Глава Росгвардии доволен безопасностью объектов в Керченском проливе

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки выразил удовлетворение обеспечением безопасности объектов в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Керчи Золотов "провел выездное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы совместной деятельности по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе".
"В установленные сроки удалось воплотить значительную часть намеченных планов по обеспечению безопасности объектов и прилегающей к ним акватории. Директор Росгвардии подчеркнул, что позитивным результатам этой работы способствует плодотворное взаимодействие органов государственной власти, научных организаций и предприятий промышленности", - сообщили в пресс-службе.
Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников Росгвардии за усердие и преданность воинскому и служебному долгу и вручил наиболее отличившимся из них государственные и ведомственные награды.