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РИА Новости

Глава Росгвардии доволен безопасностью объектов в Керченском проливе

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов перед началом автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы". 22 апреля 2019
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов перед началом автопробега Вахта памяти. Сыны Великой Победы. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки выразил удовлетворение обеспечением безопасности объектов в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Керчи Золотов "провел выездное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы совместной деятельности по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе".
"В установленные сроки удалось воплотить значительную часть намеченных планов по обеспечению безопасности объектов и прилегающей к ним акватории. Директор Росгвардии подчеркнул, что позитивным результатам этой работы способствует плодотворное взаимодействие органов государственной власти, научных организаций и предприятий промышленности", - сообщили в пресс-службе.
Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников Росгвардии за усердие и преданность воинскому и служебному долгу и вручил наиболее отличившимся из них государственные и ведомственные награды.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
14 июня, 08:09
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РосгвардияКерченский проливВиктор ЗолотовБезопасность
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