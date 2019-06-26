Глава Росгвардии доволен безопасностью объектов в Керченском проливе

Отмечается, что в Керчи Золотов "провел выездное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы совместной деятельности по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе".

"В установленные сроки удалось воплотить значительную часть намеченных планов по обеспечению безопасности объектов и прилегающей к ним акватории. Директор Росгвардии подчеркнул, что позитивным результатам этой работы способствует плодотворное взаимодействие органов государственной власти, научных организаций и предприятий промышленности", - сообщили в пресс-службе.

Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников Росгвардии за усердие и преданность воинскому и служебному долгу и вручил наиболее отличившимся из них государственные и ведомственные награды.