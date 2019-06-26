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РИА Новости

Россия передала испанскому музею детали советского бомбардировщика СБ-2

Вчера, 18:33
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© Фото : Ассоциация аэродрома Ла-СенииСамолет СБ-2, построенный активистами ассоциации аэродрома Ла-Сении
Самолет СБ-2, построенный активистами ассоциации аэродрома Ла-Сении
© Фото : Ассоциация аэродрома Ла-Сении
МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. Россия передала музею авиации, расположенному в городке Ла-Сения (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), колеса для советского бомбардировщика СБ-2.
В 1937 году, во время Гражданской войны, в Ла-Сении был построен военный республиканский аэродром. Через какое-то время эта территория была занята франкистами, и до окончания войны здесь базировался немецкий легион "Кондор". В мирное время аэродром не использовался.
Около двадцати лет назад местные жители решили создать в городке музей, в котором собрали предметы, сохранившиеся со времен войны – вещи, документы, символику, части самолетов. Деньги на создание музея выделили каталонские власти. Музей тесно сотрудничает с испанской ассоциацией летчиков-республиканцев (ADAR), которая занимается в том числе архивной и исследовательской работой по идентификации захоронений советских летчиков.
Со временем активисты начали восстанавливать и создавать заново по чертежам самолеты 1930-1940 годов. Первым стал одномоторный истребитель Поликарпова И-16, его полностью самостоятельно построили на основе имеющихся чертежей, рассказал РИА Новости один из основателей музея, президент Ассоциации аэродрома Ла-Сении, недавно избранный мэром городка Хосе Рамон Бельауби. Сам он по профессии капитан торгового судна, но всегда любил авиацию и в молодости в течение пары лет летал. "Самолеты оснащены электроникой, но они не могут летать, потому что использованы материалы с недостаточным сопротивлением. По сути, это копии. Но истребитель И-16 можно завести", - рассказал он.
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В 2010 году Хосе Рамон и другие активисты приступили к созданию бомбардировщика Туполева СБ-2. Изначально собирались делать только кабину, но в результате уже почти завершили воссоздание самолета полностью. В музее весной побывала российская делегация, тогда активисты и рассказали, что у них нет оригинальных колес.
"В принципе, в самолете можно сделать своими руками все, но с колесами сложнее", - говорит Бельауби. Благодаря совместным усилиям российского посольства, Совета ветеранов МИД РФ, Фонда ветеранов дипломатической службы, Российского государственного военного архива оригинальные колеса удалось найти и доставить в Испанию. "Когда ко мне с просьбой обратился господин мэр, казалось, что это невозможно, но с помощью ветеранов дипломатической службы мы смогли это сделать", - рассказал на мероприятии, проходившем в российском посольстве в Мадриде, посол РФ в Испании Юрий Корчагин.
Помимо советских бомбардировщика и истребителя в музее есть испанский самолет, произведенный в 1940-е годы, и немецкий Мессершмитт, в котором использованы оригинальные детали. Со временем, признался Бельауби, активисты хотели бы превратить музей в авиацентр, где бы рассказывалось об авиации и ее истории.
© Фото : страница Посольства России в Испании в TwitterПередача колес для бомбардировщика СБ-2 в российском посольстве в Мадриде
Передача колес для бомбардировщика СБ-2 в российском посольстве в Мадриде
© Фото : страница Посольства России в Испании в Twitter
Передача колес для бомбардировщика СБ-2 в российском посольстве в Мадриде
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РоссияИспанияВ мире
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