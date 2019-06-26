Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

ПАСЕ в ночь на вторник впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в сессии, при этом сразу встал вопрос об уплате членских взносов, накопившихся за время отсутствия россиян.

"Немедленная выплата всех взносов" стала одним из условий, поставленных России. Власти РФ в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.

"В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция", - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в среду.

В ПАСЕ поставили условия делегации России для её возвращения. Известная альпийская традиция pic.twitter.com/ri2NgAZKS9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 26 июня 2019 г.

Комментарий Рогозин снабдил кадрами из советского фильма "12 стульев" в постановке Леонида Гайдая. На них видно, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича "Деньги давай!". При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: "Альпийское нищенство. Святое дело".