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РИА Новости

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
ПАСЕ в ночь на вторник впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в сессии, при этом сразу встал вопрос об уплате членских взносов, накопившихся за время отсутствия россиян.
"Немедленная выплата всех взносов" стала одним из условий, поставленных России. Власти РФ в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.
"В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция", - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в среду.
Комментарий Рогозин снабдил кадрами из советского фильма "12 стульев" в постановке Леонида Гайдая. На них видно, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича "Деньги давай!". При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: "Альпийское нищенство. Святое дело".
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. Россияне работать на таких условиях отказались.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:45
Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.
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Дмитрий РогозинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Жаль, конечно, что отечественная журналистика потеряла такого талантливого автора, как Д.Рогозин, а отечественная космонавтика не приобрела эффективного управленца. Денег в "Роскосмосе" до небес, но как ими талантливо распоряжаться его первый руководитель пока еще не научился. ПАСЕ из другой песни, Дмитрий Олегович!
26 июня, 18:41
vv.p.neznamov
19000032
"Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ после решения по России" "Вот и славно, Трамп - пам - пам"
26 июня, 20:03
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760003
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