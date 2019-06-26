Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
ПАСЕ в ночь на вторник впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в сессии, при этом сразу встал вопрос об уплате членских взносов, накопившихся за время отсутствия россиян.
"Немедленная выплата всех взносов" стала одним из условий, поставленных России. Власти РФ в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.
"В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция", - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в среду.
В ПАСЕ поставили условия делегации России для её возвращения. Известная альпийская традиция pic.twitter.com/ri2NgAZKS9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 26 июня 2019 г.
Комментарий Рогозин снабдил кадрами из советского фильма "12 стульев" в постановке Леонида Гайдая. На них видно, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича "Деньги давай!". При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: "Альпийское нищенство. Святое дело".
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. Россияне работать на таких условиях отказались.
Вчера, 16:45Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.