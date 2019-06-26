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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Прокуратура не видит оснований смягчить меру пресечения Вышинскому

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Для смягчения меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому нет оснований, считает представитель украинской прокуратуры Игорь Поночовный.
Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов обратился к судебной власти Украины с предложением освободить из-под стражи Вышинского без встречных условий и требований.
Поночовный утверждает, что для изменения меры пресечения в отношении Вышинского нет никаких юридических оснований, при этом существуют риски, что обвиняемый будет скрываться от следствия.
"Мера пресечения в отношении Кирилла Вышинского в который раз продлена решением суда. Риски, по которым был выбрано именно содержания под стражей, остаются актуальными. Доводы стороны защиты об изменении меры пресечения суд выслушал и не учел", - сказал Поночовный в комментарии Центру журналистских расследований.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вчера, 11:14
Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраина
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