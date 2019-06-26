Прокуратура не видит оснований смягчить меру пресечения Вышинскому

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Для смягчения меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому нет оснований, считает представитель украинской прокуратуры Игорь Поночовный.

Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов обратился к судебной власти Украины с предложением освободить из-под стражи Вышинского без встречных условий и требований.

Поночовный утверждает, что для изменения меры пресечения в отношении Вышинского нет никаких юридических оснований, при этом существуют риски, что обвиняемый будет скрываться от следствия.

"Мера пресечения в отношении Кирилла Вышинского в который раз продлена решением суда. Риски, по которым был выбрано именно содержания под стражей, остаются актуальными. Доводы стороны защиты об изменении меры пресечения суд выслушал и не учел", - сказал Поночовный в комментарии Центру журналистских расследований.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.