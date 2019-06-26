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РИА Новости

Решения палестинской проблемы добиться легко, заявил советник Трампа

Вчера, 18:09
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© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
© AP Photo / Evan Vucci
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Советник президента США Джаред Кушнер считает, что мирного соглашения между палестинцами и израильтянами достичь несложно, для этого необходимо лишь их согласие, заявил он на форуме "Мир ради процветания" в Бахрейне, где была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования.
Во вторник в столице Бахрейна Манаме открылась двухдневная встреча "Процветание ради мира", на которой американская администрация представляет экономические аспекты "сделки века" для их обсуждения. Представители палестинской администрации бойкотируют форум, расценив его как попытку их подкупить.
"Решения палестинской проблемы добиться легко, нужно только сказать "да" миру", - сказал Кушнер, беседуя с британским экс-премьером и бывшим спецпосланником ближневосточного "квартета" Тони Блэром о возможностях решения ближневосточного конфликта.
Он заявил, что палестинцы в секторе Газа могут выбрать между миром и экономическим процветанием и их властями, призывающими к конфронтации с Израилем вместо соблюдения интересов своего народа.
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25 июня, 19:52
Гутерреш призвал учитывать позиции сторон палестино-израильского конфликта
По мнению Блэра, люди в регионе осознали, что судьба находится в их руках. Он отметил, что мир на Ближнем Востоке возможен при наличии "глубокого культурного принятия" народами друг друга.
Представленный в Манаме американский план предлагает в течение десяти лет вложить 50 миллиардов долларов инвестиций в более чем 170 проектов, в частности, в проекты в Ливане - 6,3 миллиарда долларов, на Западном берегу реки Иордан - 27,5 миллиарда, а также 9,1 миллиарда - на проекты в Египте и 7,4 миллиарда – на проекты в Иордании. Эти проекты связаны с помощью палестинцам и развитием палестинских территорий.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Солдаты израильского батальона Каракаль.
29 декабря 2008, 14:14
История арабо-израильского конфликта. СправкаАрабо-израильский, или как его часто называют, Ближневосточный конфликт, является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40‑м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.
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Джаред КушнерПалестинаСШАИзраильВ мире
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