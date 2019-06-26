Минобороны отметило усиление информационного давления на армию

КУБИНКА, 26 июн – РИА Новости. Минобороны РФ отмечает усиление информационного давления, направленного на дискредитацию деятельности армии России, информационная среда стала сферой очень серьезного противостояния, сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии. Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению армии России", - сказал Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

Он сообщил, что "система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния".