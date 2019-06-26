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РИА Новости

Минобороны отметило усиление информационного давления на армию

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ
Герб на ограде здания министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Герб на ограде здания министерства обороны РФ. Архивное фото
КУБИНКА, 26 июн – РИА Новости. Минобороны РФ отмечает усиление информационного давления, направленного на дискредитацию деятельности армии России, информационная среда стала сферой очень серьезного противостояния, сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии. Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению армии России", - сказал Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".
Он сообщил, что "система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния".
"Более того, информация - в умелых руках и при соответствующих ресурсах - превратилась в мощное и разрушительное оружие. Против нашей страны, и в частности против Вооруженных сил, скоординированно и одновременно по нескольким направлениям реализуется комплекс мероприятий: информационно-пропагандистских, информационно-психологического воздействия, информационного противоборства", - подчеркнул генерал.
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Вчера, 17:04
Минобороны рассказало об информационных центрах Запада для атак на Россию
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Форум "Армия-2019"Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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