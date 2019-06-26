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РИА Новости
Республика Татарстан

В состав сборной России на WorldSkills вошли 14 представителей Татарстана

Вчера, 16:53
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КАЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Основной состав сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 представят 63 конкурсанта, 14 из них – жители Татарстана, сообщают организаторы.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят порядка 250 тысяч человек.
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"На чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 сборную страны-хозяйки представят 63 конкурсанта, в том числе в состав сборной вошли 14 татарстанцев", - говорится в сообщении.
Всего в сборной РФ 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии, Татарстана, Чувашии, а также Москвы.
Организаторы уточняют, что были также объявлены составы остальных сборных 68 стран-участниц чемпионата. Всего в конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1,5 тысячи конкурсантов. Они будут соревноваться в 56 компетенциях основного перечня WorldSkills International в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства. В течение четырех соревновательных дней конкурсантам предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.
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Финалистов чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в рамках церемонии закрытия 27 августа. Тем, кто наберет не менее 700 баллов, будет вручена отличительная награда чемпионатов WorldSkills – медальон за профессионализм, который подтверждает профессиональное признание участника чемпионата международным сообществом.
Как отмечается, российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями в размере до 1 миллиона рублей. Согласно постановлению правительства РФ, за "Медальон за профессионализм" участникам положено 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей – за бронзовую медаль, 500 тысяч рублей – за серебряную медаль, 1 миллион рублей – за золотую медаль.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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