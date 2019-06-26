В Сербии презентовали подводный робот "Фактор" для буксировки водолазов

НИШ (Сербия), 26 июн - РИА Новости. Уникальный подводный робот "Фактор" для буксировки водолазов, не имеющий аналогов в мире, представлен Санкт-Петербургским университетом государственной противопожарной службы МЧС России на учениях спасательных служб "Сербия 2019", передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в Нише стартовали крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе "Сербия 2019". Учения пройдут до 28 июня в три этапа на семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле и Алексинац. Всего в учениях участвуют более 500 спасателей из семи стран, в том числе почти 200 человек из России.

Буксировщик "Фактор" - новейшая российская разработка. Робот разработан для транспортировки водолаза под водой с возможностью перевозки на гибкой сцепке грузового контейнера при проведении различных видов подводных работ.

"Фактор" позволяет находящемуся на нем водолазу иметь свободные руки во время движения и буксировать почти две тонны груза со скоростью до трех с половиной узлов и погружаться на глубину до 80 метров.

Технические параметры подводного буксировщика позволяют перевозить его в багажнике легкового автомобиля непосредственно к месту чрезвычайной ситуации. Длина робота составляет 1,5 метра, его масса - 29 килограммов. Время эксплуатации буксировщика в воде достигает 6 часов, а время полного заряда батареи - порядка 4 часов.

Робот оборудован глубокометром и датчиком разряда батареи. Дополнительно изделие может оснащаться фонарями, инфракрасной фото- и видеоаппаратурой, а также эхолотами и другим оборудованием.

"Фактор" уже получил высокую оценку у профессиональных водолазов. Он незаменим при проведении поисковых и спасательных работ, подъема затонувших объектов. Особый интерес "Фактор" представляет при проведении антитеррористических операций, а также при захвате надводных кораблей.