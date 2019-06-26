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РИА Новости

В Сербии презентовали подводный робот "Фактор" для буксировки водолазов

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВодолаз
Водолаз
© РИА Новости / Антон Денисов
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Водолаз. Архивное фото
НИШ (Сербия), 26 июн - РИА Новости. Уникальный подводный робот "Фактор" для буксировки водолазов, не имеющий аналогов в мире, представлен Санкт-Петербургским университетом государственной противопожарной службы МЧС России на учениях спасательных служб "Сербия 2019", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Нише стартовали крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе "Сербия 2019". Учения пройдут до 28 июня в три этапа на семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле и Алексинац. Всего в учениях участвуют более 500 спасателей из семи стран, в том числе почти 200 человек из России.
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Буксировщик "Фактор" - новейшая российская разработка. Робот разработан для транспортировки водолаза под водой с возможностью перевозки на гибкой сцепке грузового контейнера при проведении различных видов подводных работ.
"Фактор" позволяет находящемуся на нем водолазу иметь свободные руки во время движения и буксировать почти две тонны груза со скоростью до трех с половиной узлов и погружаться на глубину до 80 метров.
Технические параметры подводного буксировщика позволяют перевозить его в багажнике легкового автомобиля непосредственно к месту чрезвычайной ситуации. Длина робота составляет 1,5 метра, его масса - 29 килограммов. Время эксплуатации буксировщика в воде достигает 6 часов, а время полного заряда батареи - порядка 4 часов.
Робот оборудован глубокометром и датчиком разряда батареи. Дополнительно изделие может оснащаться фонарями, инфракрасной фото- и видеоаппаратурой, а также эхолотами и другим оборудованием.
"Фактор" уже получил высокую оценку у профессиональных водолазов. Он незаменим при проведении поисковых и спасательных работ, подъема затонувших объектов. Особый интерес "Фактор" представляет при проведении антитеррористических операций, а также при захвате надводных кораблей.
В Нише базируется российско-сербский гуманитарный центр, созданный в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года. Правовой основой для его создания стало соглашение между правительствами России и Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года. Центр осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других стран Балканского региона. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении.
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