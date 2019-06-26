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РИА Новости

Трамп считает, что война между США и Ираном продлилась бы недолго

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, отметив при этом, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.
"Я надеюсь, что нет, но у нас сильные позиции", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос, может ли начаться война США с Ираном.
Он добавил, что, случись подобный конфликт, "он бы не продлился долго". Кроме того, президент США отметил, что не стал бы направлять контингент в Иран в случае военного конфликта.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
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Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 04:00
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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