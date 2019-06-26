Трамп считает, что война между США и Ираном продлилась бы недолго

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, отметив при этом, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.

"Я надеюсь, что нет, но у нас сильные позиции", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос, может ли начаться война США с Ираном.

Он добавил, что, случись подобный конфликт, "он бы не продлился долго". Кроме того, президент США отметил, что не стал бы направлять контингент в Иран в случае военного конфликта.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.