Путин и саудовский принц в ходе встречи на G20 затронут вопросы энергетики

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ключевыми вопросами переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на полях саммита G20 станут подготовка запланированного на октябрь визита российского лидера в Эр-Рияд и предстоящее председательство саудитов в "двадцатке", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. уточнив, что ожидает и обсуждения вопросов энергетики.

В ответ на вопрос, станет ли ключевой темой встречи продление или непродление сделки ОПЕК+, Ушаков сказал журналистам: "Там много ключевых вопросов. Но если говорить о главной теме, то это, конечно, подготовка к нашему визиту в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь. Еще, естественно, приоритет саудовского председательства в "двадцатке", это логично как продолжение тех дискуссий, которые состоятся в Осаке".