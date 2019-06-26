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РИА Новости

Путин и саудовский принц в ходе встречи на G20 затронут вопросы энергетики

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ключевыми вопросами переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на полях саммита G20 станут подготовка запланированного на октябрь визита российского лидера в Эр-Рияд и предстоящее председательство саудитов в "двадцатке", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. уточнив, что ожидает и обсуждения вопросов энергетики.
По его словам, беседа состоится по завершении мероприятий саммита G20, который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
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В ответ на вопрос, станет ли ключевой темой встречи продление или непродление сделки ОПЕК+, Ушаков сказал журналистам: "Там много ключевых вопросов. Но если говорить о главной теме, то это, конечно, подготовка к нашему визиту в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь. Еще, естественно, приоритет саудовского председательства в "двадцатке", это логично как продолжение тех дискуссий, которые состоятся в Осаке".
На просьбу уточнить, относятся ли цены на нефть к главным вопросам повестки предстоящей встречи, помощник российского лидера отметил: "Вопросы энергетики, как мне представляется, будут затронуты, конечно".
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Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Большая двадцаткаВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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