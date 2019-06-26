Выставка на тему популяции красноногого ибиса открылась в Осаке

МОСКВА, 26 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . В Музее естественной истории японского города Осака в среду отрылась уникальная выставка, посвященная культуре красноногого ибиса. Это первая подобная выставка на данную тему, организованная провинцией Шэньси в Японии.

На мероприятии были представлены самые древние из обнаруженных текстовых и прочих документов и экспонатов, посвященных красноногому ибису. В их числе первый документ местного правительства Китая о защите данного вида птиц, марки, выпущенные в разных странах мира на эту тему, творческие произведения, связанные с ибисом. Кроме того, зрители могут с помощью технологий VR знакомиться с природной и пейзажами ареалов обитания красноногого ибиса. На выставке исполняются песни Китая, Японии и Республики Корея, посвященные этой птице.

Помимо этого, стоит отметить, что на выставке также представлено множество художественных произведений детей из Китая, Японии, Республики Корея и России на тему данного редкого вида птиц.

В интервью корреспондентам информслужбы "Россия-Китай: главное" представитель Шэньсиского народного общества дружбы с зарубежными странами Цинь Цзы заявил, что в своё время красноногий ибис проживал и в России, но затем исчез. Однако, в последнее время Россия начала готовиться к возвращению этой редкой птицы. По словам специалиста, в России начали восстанавливать несколько заболоченных местностей, знакомить простых жителей с этой птицей. В марте этого года в России были выпущены памятные значки, а затем памятные монеты, посвящённые красноногому ибису.