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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Выставка на тему популяции красноногого ибиса открылась в Осаке

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаОсака
Осака
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
МОСКВА, 26 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Музее естественной истории японского города Осака в среду отрылась уникальная выставка, посвященная культуре красноногого ибиса. Это первая подобная выставка на данную тему, организованная провинцией Шэньси в Японии.
На мероприятии были представлены самые древние из обнаруженных текстовых и прочих документов и экспонатов, посвященных красноногому ибису. В их числе первый документ местного правительства Китая о защите данного вида птиц, марки, выпущенные в разных странах мира на эту тему, творческие произведения, связанные с ибисом. Кроме того, зрители могут с помощью технологий VR знакомиться с природной и пейзажами ареалов обитания красноногого ибиса. На выставке исполняются песни Китая, Японии и Республики Корея, посвященные этой птице.
Помимо этого, стоит отметить, что на выставке также представлено множество художественных произведений детей из Китая, Японии, Республики Корея и России на тему данного редкого вида птиц.
В интервью корреспондентам информслужбы "Россия-Китай: главное" представитель Шэньсиского народного общества дружбы с зарубежными странами Цинь Цзы заявил, что в своё время красноногий ибис проживал и в России, но затем исчез. Однако, в последнее время Россия начала готовиться к возвращению этой редкой птицы. По словам специалиста, в России начали восстанавливать несколько заболоченных местностей, знакомить простых жителей с этой птицей. В марте этого года в России были выпущены памятные значки, а затем памятные монеты, посвящённые красноногому ибису.
Красноногий ибис – одна из самых древних в мире птиц. Он широко распространён в Китае и Японии, на Корейском полуострове и других местах, встречается, как было упомянуто, и в России. Однако из-за ухудшения экологической среды количество этих птиц резко сократилось. Во многих странах мира красноногий ибис полностью исчез. Лишь в мае 1981 года в уезде Янсянь провинции Шэньси неожиданно обнаружили 7 диких птиц этого вида. Для их защиты китайское правительство издало целый ряд соответствующих правил, внесло красноногого ибиса в список Первого класса охраняемых животных государственного значения, учредило природный заповедник красноногого ибиса. Китай добился больших успехов в охране данного вида, в настоящее время в Китае проживает около 3 тысяч таких птиц. Кроме того, Китай подарил несколько красноногих ибисов Японии и Республике Корея. Таким образом, в этих двух странах удалось восстановить уже практически исчезнувших редких птиц.
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