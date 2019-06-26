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РИА Новости

Россия и США могут наладить эффективную работу, уверен Ушаков

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и США могут наладить эффективную совместную работу на принципах равноправия и взаимного уважения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии.
Путин и Трамп, как ожидается, проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Как отметил Ушаков, беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча.
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"Российская сторона последовательно выступает за выстраивание российско-американских отношений в деловом и конструктивном ключе. Россия и США могут наладить эффективную совместную работу - на принципах равноправия и взаимного уважения. Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что Путин и Трамп общались в минувшем году - 1 декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, 11 ноября на мероприятиях в Париже, а 16 июля состоялся саммит лидеров в Хельсинки. По его словам, за два года лидеры также провели 10 телефонных разговоров.
Помощник президента РФ уточнил, что на переговорах в Осаке Путин и Трамп также уделят внимание актуальным международным темам, обсудят в том числе ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, переговорят о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе и выходе США из СВПД.
"Могут быть затронуты перспективы экономического взаимодействия. Несмотря на то, что товарооборот последние годы растет, абсолютные цифры остаются незначительными. В 2018 году этот показатель увеличился на 7,9%, до 25 миллиардов долларов", - сообщил Ушаков.
Он отметил, что в январе-марте нынешнего года объем товарооборота прибавил еще 23,9%. "Объем американских инвестиций в экономике России на конец 2018 года – 3,2 миллиарда долларов, российских в США – 7,2 миллиарда", - уточнил помощник президента РФ.
По его словам, интерес российских и американских деловых кругов к развитию связей вновь подтвердил недавний Петербургский международный экономический форум, на котором делегация бизнеса из США традиционно была одной из самых многочисленных - более 500 человек.
Со своей стороны, представители руководства ряда российских компаний, работающих на американском рынке, приняли участие в состоявшемся в прошлом году 15-16 ноября в Нью-Йорке ежегодном заседании Американо-российского делового совета, добавил Ушаков.
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