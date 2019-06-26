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РИА Новости

В Госдуме призвали разработать правила расстановки камер на дорогах

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо разработать правила расстановки камер на дорогах, эти стандарты закрепить законодательно, а сами камеры сертифицировать, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия").
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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"С этим положением дел необходимо разобраться. Контроль за использованием камер должен осуществляться органами власти. Несомненно, должны быть разработаны правила расстановки камер на дорогах, стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию. Частные структуры не должны иметь к ним отношения", - сказал Синяговский РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время многочисленные камеры видеослежения на дорогах расставлены бессистемно и лишь частично способствуют снижению аварийности и сохранению жизни людей.
"Совсем недавно разразился скандал, связанный с Крымским мостом, где неизвестные молодые люди устроили гонки. Там везде висят камеры, и что? Раньше с целью предотвращения нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках дороги стояли выездные полицейские наряды. Теперь вместо полицейских стоят камеры. Где-то их много, а где-то их совсем нет. К примеру, в Москве камеры видеослежения в некоторых местах расположены друг от друга на расстоянии 100 метров, в итоге, нарушитель получает не один штраф, а сразу несколько", - сказал парламентарий.
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