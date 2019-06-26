В Госдуме призвали разработать правила расстановки камер на дорогах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо разработать правила расстановки камер на дорогах, эти стандарты закрепить законодательно, а сами камеры сертифицировать, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия").

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

"С этим положением дел необходимо разобраться. Контроль за использованием камер должен осуществляться органами власти. Несомненно, должны быть разработаны правила расстановки камер на дорогах, стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию. Частные структуры не должны иметь к ним отношения", - сказал Синяговский РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время многочисленные камеры видеослежения на дорогах расставлены бессистемно и лишь частично способствуют снижению аварийности и сохранению жизни людей.