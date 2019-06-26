Медведев поддержал идею изымать машины у пьяных водителей, совершивших ДТП

"На мой взгляд, можно проработать идею, которая прозвучала в одном из докладов, по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил. Модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса", - сказал Медведев на заседании Госсовета.