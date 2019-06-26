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РИА Новости

Медведев поддержал идею изымать машины у пьяных водителей, совершивших ДТП

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при разработке нового КоАП можно проработать идею конфискации автомобиля у водителя, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
"На мой взгляд, можно проработать идею, которая прозвучала в одном из докладов, по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил. Модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса", - сказал Медведев на заседании Госсовета.
Ранее в МВД предложили конфисковывать транспортные средства у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем. Как заявил на заседании Госсовета глава МВД РФ Владимир Колокольцев, такая мера резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней.
Министр отметил, что при обсуждении этой инициативы возникают возражения в связи с тем, что автомобиль конфискуют у владельца, а за рулем в состоянии опьянения может находиться другой человек. Колокольцев пояснил, что законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника машины к человеку, из-за действий которого ее конфисковали.
Инспектор ГИБДД
17 июня, 18:33
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