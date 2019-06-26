Путин на G20 планирует выступить по проблемам торговых конфликтов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день саммита "большой двадцатки" в Осаке планирует выступить по проблемам эскалации торговых конфликтов, усилению роли ВТО, а также по вопросам цифровой экономики, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как рассказал Ушаков, первое заседание лидеров стран "большой двадцатки" посвящено вопросам глобальной экономики, торговле и инвестициям. Предполагается, что встреча пройдет в формате рабочего завтрака.

"Наш президент планирует свое выступление, ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов. Акцентирует участившиеся случаи применения односторонних ограничений, различного рода барьеров и выскажет свое соображение по поводу усиления роли ВТО как универсальной площадки как для разрешения различного рода споров, так и диалога по глобальным торговым и экономическим вопросам", - сообщил Ушаков.

Помощник президента РФ рассказал, что второе заседание лидеров стран "двадцатки" будет посвящено вопросам инноваций, цифровой экономики, трансграничному перемещению данных, искусственному интеллекту. Особое внимание лидеры "большой двадцатки" уделят вопросам безопасности в сфере информационных технологий.

"Наш президент также планирует выступить и имеет в виду рассказать о реализации в России национального проекта "Цифровая экономика", акцентировать внимание на развитии сетевой инфраструктуры в нашей стране, построению умной городской среды и вообще вопросам внедрения цифровых технологий системы государственного управления", - добавил Ушаков.

По его словам, президент РФ выступит с предложением об углублении взаимодействия между странами "большой двадцатки" в сфере цифровизации.

Говоря о втором дне саммита, Ушаков отметил, что рабочий день начнется с третьей встречи лидеров, которая будет посвящена проблемам неравенства.

"Будут обсуждены вопросы глобального рынка труда, проблемы старения населения, перспективы вовлечения в экономику старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, а также проблематика женщин, молодежи", - пояснил помощник президента.