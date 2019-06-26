Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T16:08Z
https://ria.ru/20190626/1555939172.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/49/1555754990_0:157:3186:1949_1036x0_80_0_0_6ce80c69beee9663ab324f4eb3476142.jpg
РИА Новости

Путин на G20 планирует выступить по проблемам торговых конфликтов

Вчера, 16:08
188
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день саммита "большой двадцатки" в Осаке планирует выступить по проблемам эскалации торговых конфликтов, усилению роли ВТО, а также по вопросам цифровой экономики, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как рассказал Ушаков, первое заседание лидеров стран "большой двадцатки" посвящено вопросам глобальной экономики, торговле и инвестициям. Предполагается, что встреча пройдет в формате рабочего завтрака.
"Наш президент планирует свое выступление, ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов. Акцентирует участившиеся случаи применения односторонних ограничений, различного рода барьеров и выскажет свое соображение по поводу усиления роли ВТО как универсальной площадки как для разрешения различного рода споров, так и диалога по глобальным торговым и экономическим вопросам", - сообщил Ушаков.
Владимир Путин и Тереза Мэй
Вчера, 16:06
Ушаков рассказал о договоренности по встрече Путина и Мэй на G20 в Осаке
Помощник президента РФ рассказал, что второе заседание лидеров стран "двадцатки" будет посвящено вопросам инноваций, цифровой экономики, трансграничному перемещению данных, искусственному интеллекту. Особое внимание лидеры "большой двадцатки" уделят вопросам безопасности в сфере информационных технологий.
"Наш президент также планирует выступить и имеет в виду рассказать о реализации в России национального проекта "Цифровая экономика", акцентировать внимание на развитии сетевой инфраструктуры в нашей стране, построению умной городской среды и вообще вопросам внедрения цифровых технологий системы государственного управления", - добавил Ушаков.
По его словам, президент РФ выступит с предложением об углублении взаимодействия между странами "большой двадцатки" в сфере цифровизации.
Говоря о втором дне саммита, Ушаков отметил, что рабочий день начнется с третьей встречи лидеров, которая будет посвящена проблемам неравенства.
"Будут обсуждены вопросы глобального рынка труда, проблемы старения населения, перспективы вовлечения в экономику старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, а также проблематика женщин, молодежи", - пояснил помощник президента.
Четвертое заседание, как рассказал Ушаков, пройдет в форме рабочего завтрака и будет посвящено вопросам изменения климата, охране окружающей среды, дальнейшей реализации парижского соглашения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 16:06
Ушаков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят С-400 на полях саммита G20
410000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаВладимир ПутинОсака (город)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Путин и Трамп на G20 будут беседовать с участием команд, заявил Ушаков
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Кремле на заседании Государственного совета
Медведев прокомментировал предложение об авансе на строительство дорог
В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Ушаков анонсировал подписание коммерческих соглашений с Японией
Лента
новостей
Владимир Путин и Дональд Трамп
Беседа Путина и Трампа запланирована 28 июня после первого заседания G20
Президент РФ Владимир Путин и председатель Европеийской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин в ходе визита в Японию кратко пообщается с Жан-Клодом Юнкером
Владимир Путин и Тереза Мэй
Ушаков рассказал о договоренности по встрече Путина и Мэй на G20 в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят С-400 на полях саммита G20
Визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
Путин планирует побеседовать с Мэй на полях G20 в пятницу
Встреча в формате Россия — Индия — Китай на G20 запланирована на 28 июня
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
ЕАЭС может начать вводить санкции против третьих стран
Владимир Путин
Путин встретится с ас-Сиси и саудовским принцем после мероприятий на G20
В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
В Кремле назвали темы встречи Путина и Меркель на саммите G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
Лента новостейМолния