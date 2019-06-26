Ушаков назвал темы встречи Путина и саудовского принца

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ключевыми вопросами переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана станут подготовка запланированного на октябрь визита в Эр-Рияд, предстоящее председательство саудитов в G20, также предполагается затронуть вопросы энергетики, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Там много ключевых вопросов. Но если говорить о главной теме, то это, конечно, подготовка к нашему визиту в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь. Еще, естественно, приоритет саудовского председательства в "двадцатке", это логично как продолжение тех дискуссий, которые состоятся в Осаке", - сообщил Ушаков журналистам в ответ на вопрос, станет ли ключевой темой встречи Путина с наследным принцем продление или непродление сделки ОПЕК+.
На просьбу уточнить, относятся ли цены на нефть к главным вопросам повестки предстоящей встречи, помощник российского лидера отметил: "Вопросы энергетики, как мне представляется, будут затронуты, конечно".