Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы людей

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Многих региональных проблем можно избежать, если организовать работу местных властей правильно и своевременно реагировать на насущные проблемы граждан, особенно тех, которые проживают в небольших населенных пунктах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы, уважаемые коллеги, обратить вот на что ваше внимание - в ходе подготовки к прямой линии много материалов посмотрел по регионам, по стране. Понятно, что на все денег никогда не хватает, но если грамотно, правильно организована работа, то многих вещей там можно избегать совершенно очевидно. Вот знаете, смотрю иногда видеоматериалы, фотоматериалы - и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты?" - обратился Путин к участникам Госсовета.

Он отметил, что многие из объектов дорожного строительства на сельских территориях нужно либо ремонтировать, либо закрывать, но тогда необходимо обеспечить условия для того, чтобы люди могли "пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах". "Тогда и дороги нужны качественные, автобусы там и так далее, ФАПы открывать", - добавил президент.