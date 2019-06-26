Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер из списка площадок для храма

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге рабочая группа исключила сквер у Театра драмы из перечня возможных площадок для строительства храма святой Екатерины.

Трансляция заседания ведется на сайте гордумы.

В начале июня мэр Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, где может быть построен храм. В него попали: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод на улице Горького, перекресток улиц Татищева и Ленина неподалеку от "Екатеринбург-арены", площадка на месте снесенной телебашни и сквер около театра.

Позже екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере.

Акции против строительства храма

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. За нескольких дней полиция задержала около ста человек.

После того как ситуация получила общественный резонанс, Владимир Путин предложил выяснить мнение горожан о строительстве храма. Местные власти пообещали провести такое исследование и приостановили работы. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов по размещению церкви.