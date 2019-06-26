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РИА Новости

Встреча Путина и Трампа очень важна, заявил Кисляк

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке чрезвычайно важна, так как без прямого разговора руководителей двух государств находить понимание по многиv вопросам было бы трудно, однако соглашений или договоренностей по итогам может не быть, считает замглавы делегации РФ в ПАСЕ, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
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"Я считаю, что эта встреча важна при всех обстоятельствах, закончится она большими договоренностями или нет. Сам факт встречи после большого периода отсутствия таковых чрезвычайно важен. Потому что в отношениях между нашими странами, в действиях, которые предпринимают США на разных континентах, которые могут затрагивать наши интересы, все больше и больше электричества. И без прямого разговора руководителей двух государств находить понимание по всем этим вопросам было бы чрезвычайно трудно", - сказал Кисляк по видеосвязи в эфире программы "60 минут" на "России 1".
Он отметил, что президенты обоих стран, как правило, на подобных встречах затрагивают вопросы, которые их интересуют больше всего.
"Я думаю, что по этой схеме пойдет разговор между двумя руководителями государств. Проблемы, которые стоят в наших отношениях, хорошо известны, думаю, что все ключевые будут затронуты. Но я не уверен, что в результате этого разговора будут какие-то соглашения или большие договоренности", - добавил Кисляк.
По его словам, важно, чтобы в результате такой встречи было бы поручение администрациям обеих стран работать над проблемами, которые сегодня разъединяют РФ и США, так как по многим вопросам у двух государств есть общие интересы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по подготовке возможной встречи президентов России и США на полях саммита G20 продолжается, дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи.
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСША
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