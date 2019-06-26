За восемь лет информацию о наркотиках заблокировали на 122 тысячах сайтов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роскомнадзор в рамках международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отчитался о блокировке незаконной информации о наркотиках на 122 тысячах сайтов с 2012 года, сообщается на сайте ведомства.

"С 2012 года и по сегодняшний день Роскомнадзором на основании решений суда или МВД (ранее – ФСКН) был ограничен доступ к информации наркотической тематики в общей сложности на 122 тысячах сайтах или страниц сайтов", - говорится в сообщении.

Как следует из статистики Роскомнадзора, за это время около 6,7 тысячи интернет-страниц было заблокировано операторами связи на территории РФ, около 115,6 тысячи страниц было исключено из единого реестра в связи с удалением запрещенной информации.