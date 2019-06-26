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РИА Новости

ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. ЦИК РФ отслеживает и анализирует сообщения об избирательной кампании, которые появляются в соцсетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я читаю, что происходит в сетях, в Telegram-каналах. Я все это читаю, но это не официальные обращения, хотя мы и на них реагируем. Мы создаем у себя определенную базу такой информации, которую анализируем. У нас есть анализ происходящего в сетях, смотрим, какая реакция на процессы. Мы пытаемся в режиме онлайн оценивать и адекватно реагировать на происходящие события", - сказал он.
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
25 июня, 16:45
Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).
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Николай БулаевЦИК РФПолитика
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