ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев

"Я читаю, что происходит в сетях, в Telegram-каналах. Я все это читаю, но это не официальные обращения, хотя мы и на них реагируем. Мы создаем у себя определенную базу такой информации, которую анализируем. У нас есть анализ происходящего в сетях, смотрим, какая реакция на процессы. Мы пытаемся в режиме онлайн оценивать и адекватно реагировать на происходящие события", - сказал он.