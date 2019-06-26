Сирийская армия отбила атаку боевиков в провинции Хомс

ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала в ходе столкновения группу террористов "Исламского государства"* в районе аль-Каум в сирийской пустыне на востоке страны, сообщает газета Сирийская армия ликвидировала в ходе столкновения группу террористов "Исламского государства"* в районе аль-Каум в сирийской пустыне на востоке страны, сообщает газета al-Watan со ссылкой на военный источник в провинции Хомс.

"Отряд сирийской армии вступил в столкновение с боевиками ИГ* в районе аль-Каум в пустыне рядом с городом ас-Сухне, в результате ликвидированы и ранены несколько боевиков", - цитирует газета источник.

Позиции боевиков в данном районе также подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны армии САР, в результате чего несколько террористов погибли.

По данным газеты, военная авиация САР также нанесла ряд ударов по боевикам ИГ* в пустыне рядом с городами Пальмира и ас-Сухне, а также в районах провинции Дейр-эз-Зор, граничащих с Иорданией. Газета сообщает, что в результате авиаударов уничтожены боевики и их техника.

Источник сообщил газете, что сирийская армия в данный момент укрепляет свои позиции в окрестностях Пальмиры и ас-Сухне и ждет подкреплений, готовясь к новым возможным нападениям ИГ*.

Атаки террористической группировки "Исламское государство"* на позиции армии САР стали регулярными с июня. Так, армия 13 июня в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков на пост к востоку от ас-Сухне, а 10 июня военные отбили нападение на позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.