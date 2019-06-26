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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия отбила атаку боевиков в провинции Хомс

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала в ходе столкновения группу террористов "Исламского государства"* в районе аль-Каум в сирийской пустыне на востоке страны, сообщает газета al-Watan со ссылкой на военный источник в провинции Хомс.
"Отряд сирийской армии вступил в столкновение с боевиками ИГ* в районе аль-Каум в пустыне рядом с городом ас-Сухне, в результате ликвидированы и ранены несколько боевиков", - цитирует газета источник.
Позиции боевиков в данном районе также подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны армии САР, в результате чего несколько террористов погибли.
По данным газеты, военная авиация САР также нанесла ряд ударов по боевикам ИГ* в пустыне рядом с городами Пальмира и ас-Сухне, а также в районах провинции Дейр-эз-Зор, граничащих с Иорданией. Газета сообщает, что в результате авиаударов уничтожены боевики и их техника.
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Источник сообщил газете, что сирийская армия в данный момент укрепляет свои позиции в окрестностях Пальмиры и ас-Сухне и ждет подкреплений, готовясь к новым возможным нападениям ИГ*.
Атаки террористической группировки "Исламское государство"* на позиции армии САР стали регулярными с июня. Так, армия 13 июня в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков на пост к востоку от ас-Сухне, а 10 июня военные отбили нападение на позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.
*Запрещенная в РФ террористическая группировка
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