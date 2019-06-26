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РИА Новости

Громкое дело об изнасиловании мигрантами якутянки передали в суд

Вчера, 14:38
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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Дело об изнасиловании и похищении жительницы Якутска, в которых обвиняют мигрантов из Средней Азии, передано в суд, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что следственный комитет Якутии в середине марта возбудил дело о похищении и изнасиловании после обращения в органы жительницы Якутска.
Информация в соцсетях, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг, затем власти встретились с жителями республики и пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией и вызывающим ее незаконным предпринимательством.
В среду расследование уголовного дела завершилось.
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"Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находилось на особом контроле руководства следственного управления. Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - отметила Дворецкая.
"В зависимости от роли каждого они (фигуранты) обвиняются в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений…, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством…, торговле людьми с применением насилия…, а также разбое... Кроме того, двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья... Помимо этого, один из них ответит в суде за совершение преступления… насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУСК.
Следствием установлено, что в начале марта двое обвиняемых в помещении автосервиса, расположенного на улице В. Манчаары города Якутска, отремонтировали автомашину своего приятеля на сумму 5 тысяч рублей. Клиент не имел денег и потому предложил им в качестве оплаты за выполненную работу привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились.
По данным СК, поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки, и в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав, он c насильно затащил ее в салон автомобиля и заблокировал двери. Отъехав недалеко от места похищения, мужчина изнасиловал потерпевшую. После этого он отвез девушку в автосервис, где передал ее своим приятелям. При этом отобрал телефон, спрятанный девушкой в обуви. Мужчины удерживали пострадавшую в автосервисе, один из них совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
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Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая покинула место своего удержания и обратилась в правоохранительные органы.
"Следует отметить, что бдительные граждане, проживающие по соседству с местом похищения девушки, сообщили об этом в правоохранительные органы сразу после произошедшего, что помогло оперативно установить личности и задержать злоумышленников", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФРоссияЯкутияПроисшествия
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