ЕР предложила продлить обсуждение Концепции программы развития Севастополя

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сроки принятия предложений в Концепцию национальной программы развития Севастополя необходимо продлить до 20 августа и провести обсуждение документа на тематических площадках партии "Единая Россия", чтобы учесть мнение максимального числа жителей, считает депутат регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он отметил, что на сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата - 15 июля, "где правда – сегодня не понятно".

"Но ни двадцати дней, ни тридцати пяти не хватит, чтобы сформировать действительно качественные, проработанные предложения в Концепцию. Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа, а также мы планируем принять самое активное участие во всех обсуждениях Концепции, которые будет проводить правительство города и приглашать чиновников на партийные площадки для дискуссии", - приводит его слова пресс-служба "Единой России".

Саблин добавил, что партия направила в региональное правительство официальное письмо о продлении срока подачи предложений. По его словам, партия уже включилась в процесс формирования Концепции. Он отметил, что победители предварительного голосования "Единой России" проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают.

"Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек. О чем говорят нам люди - о проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Но если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев", - отметил Саблин.