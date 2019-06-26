Правнука Ренуара не позвали на 100-летие со дня смерти художника

МОСКВА, 26 – РИА Новости. Правнук французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара пожаловался, что его не пригласили на вернисаж выставки по случаю столетия со дня смерти художника, . Правнук французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара пожаловался, что его не пригласили на вернисаж выставки по случаю столетия со дня смерти художника, сообщает France Info.

Выставка работ Ренуара проходит в его доме-музее в вилле Колетт, недалеко от Ниццы. Здесь художник провел последние годы жизни.

Жак Ренуар, 76-летний правнук живописца, вырос на этой вилле.

"Меня отстранили <…>, хотя мы многое сделали для того, чтобы дом с парком площадью в три гектара и оливковым садом отошел к мэрии, и в нем был открыт музей", - рассказал правнук художника.

Жак Ренуар отметил: "Хорошо, что на выставке есть несколько работ, хорошо, что пришли школьники. Я одобряю то, что было сделано, но мне жаль того, что сделано не было. Вседозволенность и некомпетентность мэрии в культурной сфере превратили столетие художника в серию полумер".