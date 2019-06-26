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РИА Новости
Культура

Правнука Ренуара не позвали на 100-летие со дня смерти художника

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет актрисы Жанны Самари"
Репродукция картины Портрет актрисы Жанны Самари
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 – РИА Новости. Правнук французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара пожаловался, что его не пригласили на вернисаж выставки по случаю столетия со дня смерти художника, сообщает France Info.
Выставка работ Ренуара проходит в его доме-музее в вилле Колетт, недалеко от Ниццы. Здесь художник провел последние годы жизни.
Жак Ренуар, 76-летний правнук живописца, вырос на этой вилле.
"Меня отстранили <…>, хотя мы многое сделали для того, чтобы дом с парком площадью в три гектара и оливковым садом отошел к мэрии, и в нем был открыт музей", - рассказал правнук художника.
Жак Ренуар отметил: "Хорошо, что на выставке есть несколько работ, хорошо, что пришли школьники. Я одобряю то, что было сделано, но мне жаль того, что сделано не было. Вседозволенность и некомпетентность мэрии в культурной сфере превратили столетие художника в серию полумер".
Первый заместитель мэра города Кань-сюр-Мер Ролан Констан отметил, что "не знает, что произошло" и заверил, что об "отстранении" речи не было. Однако он подтвердил неловкую ситуацию с потомком Ренуара.
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