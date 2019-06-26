Авиашоу на форуме "Армия-2019". Прямая трансляция

Авиашоу проходит в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".
В нем принимают участие более 20 экипажей самолетов.
Демонстрационные полеты совершают экипажи пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".
Летно-технические возможности авиационной техники демонстрируют экипажи Су-35С, Су-30СМ, Як-130, вертолётов Ка-52, Ми-28Н.
Авиашоу будут ежедневными на протяжении всего форума, который проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.