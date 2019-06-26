Авиашоу на форуме "Армия-2019". Прямая трансляция

В нем принимают участие более 20 экипажей самолетов.

Авиашоу будут ежедневными на протяжении всего форума, который проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.