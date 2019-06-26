В Подмосковье в августе пройдет фестиваль сыра

"Это самый большой сырный и фермерский фестиваль в России. И он уже по традиции проводится у нас в Подмосковье. Порядка трехсот российских сыроварен, фермерских хозяйств и производителей оборудования из более чем 40 регионов России примут в нем участие", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.