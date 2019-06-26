В Подмосковье в августе пройдет фестиваль сыра

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сырный фестиваль пройдет с 9 по 11 августа в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Это самый большой сырный и фермерский фестиваль в России. И он уже по традиции проводится у нас в Подмосковье. Порядка трехсот российских сыроварен, фермерских хозяйств и производителей оборудования из более чем 40 регионов России примут в нем участие", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается, что фестиваль будет проходить в четвертый раз. Свою продукцию представят не только начинающие сыровары, но и опытные мастера, которые завоевали европейское признание.
"Кроме сыра, фермеры и небольшие производители привезут колбасы, хлеб, молочную продукцию, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай и муку. Также будет представлен ремесленная продукция", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство подчеркивает, что фестиваль будет проходить при поддержке правительства Московской области в деревне Дубровское Истринского городского округа.