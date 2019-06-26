Гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер избран в совет ОЛА

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал участником совета Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), обновленный состав которого на 2019-2020 годы избран на общем собрании ОЛА, сообщает пресс-служба ВТБ.
Совет ОЛА - постоянный коллегиальный орган ассоциации, в который входят 11 человек. Список обновляется ежегодно путем открытого голосования. В сферу ответственности совета входит разработка и принятие бюджета организации, изменение ее устава, реализация программ и решений общего собрания, прием новых участников, а также участие в работе других отраслевых объединений.
"Я уверен, что ВТБ Лизинг сможет интегрировать лучшие международные практики в деятельность ассоциации, и с учетом предстоящей законодательной реформы лизинговой отрасли адаптировать мировой опыт на российском рынке. На сегодняшний день ВТБ Лизинг уже работает с 30 тысячами компаний по всей стране. Мы готовы принимать активное участие в деятельности ассоциации и делиться накопленной экспертизой с другими игроками рынка", – приводится в сообщении комментарий Ивантера.
Официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации ВТБ Лизинг стал в мае 2019 года. В рамках ОЛА компания занимается разработкой нормативных и законодательных актов ассоциации, оказывает консультационную и информационную поддержку ее работе.
ВТБ Лизинг является одним из крупнейших игроков на рынке. В прошлом году сумма инвестиций в новый бизнес составила 115,9 миллиарда рублей, по итогам I квартала 2019 года объем нового бизнеса превысил 16,5 миллиардов рублей.