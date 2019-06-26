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РИА Новости

ФНС намерена исключить из списка офшоров Панаму и Сан-Марино

Вчера, 12:32
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба намерена исключить из списка офшоров, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении, Панаму и Сан-Марино с 2020 года, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов правовых нормативных актов.
"Обновленный проект данного приказа, который должен вступить в силу с 1 января 2020 года предполагает исключение из перечня таких юрисдикций как Панама и Сан-Марино", - говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, проект приказа предусматривает включение в перечень 99 государств и 20 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией.
ФНС обновляет "черный список" стран, не обменивающихся налоговой информацией, ежегодно. В "черный список" ФНС могут попасть даже те страны, с которыми Россия заключила соглашение об избежании двойного налогообложения, поскольку составляя список ведомство учитывает реальную практику обмена информацией между странами, а не только наличие правовых документов.
В предыдущем приказе ведомства, который был зарегистрирован Минюстом 7 февраля 2019 года, из списка были исключены такие государства как Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис и Уганда, а также отдельные территории Великобритании - острова Мэн и Гернси.
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ПанамаофшорыФедеральная налоговая служба РФСан-МариноЭкономика
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