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РИА Новости

Одноклассники и WWF запустили проект о редких и исчезающих видах животных

Вчера, 12:32
26
© Пресс-служба ОдноклассниковОдноклассники и WWF запустили образовательный проект о редких и исчезающих видах животных
Одноклассники и WWF запустили образовательный проект о редких и исчезающих видах животных
© Пресс-служба Одноклассников
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Одноклассниках викторину, посвященную редким и исчезающим видам животных. Онлайн-тест приурочен к 25-летию WWF России.
Герои проекта — восемь исчезающих видов животных, в сохранении которых участвует WWF России: белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс.
Онлайн-тест в ОК состоит из шести вопросов. Пользователям предстоит узнать, какие виды животных, которым угрожает исчезновение, еще можно сохранить. Каждый вопрос в викторине сопровождается концептуальным слайдером, одна часть которого показывает силуэт исчезающего животного, а другая — полноценную фотографию с ним. Ответы на вопросы теста содержат подробное описание проблем вымирающих видов.
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Викторина поможет пользователям узнать интересные факты о редких животных. Например, о том сколько в России было переднеазиатских леопардов, кто кроме человека угрожает северному оленю и как сайгак защищается от пыли. По завершении онлайн-теста пользователей ждет подарок — значок на аватарку с изображением полярного медведя, сайгака, зубра или моржа.
Викторина в Одноклассниках стала частью информационной кампании WWF России "Исчезнувших не вернуть", разработанной агентством BBDO к юбилею фонда.
Одноклассники регулярно поддерживают социальные проекты WWF России. Так, в 2013 году на странице 404 социальной сети была размещена информация о животных, занесенных в Красную книгу, а в 2016 и 2017 годах пользователи ОК присоединились к акции "Час земли" с помощью мобильного стримингового приложения OK Live. В 2018 году в День экологического долга ОК и WWF запустили совместный тест, позволяющий пользователям узнать, какое влияние они оказывают на планету и рассчитать экологический след.

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ОдноклассникиВсемирный фонд дикой природы
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