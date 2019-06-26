В Австрии расследуют подготовку покушения на бывшего вице-канцлера

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Вены ведет расследование в связи с вероятной подготовкой покушения на бывшего вице-канцлера Австрии и бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе в прошлом году, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на представительницу ведомства.
Австрийское издание Kurier сообщило во вторник со ссылкой на осведомленные источники, что некий Буяр Б. (Bujar B.) 26 сентября 2018 года пытался убедить доверенное лицо земельного ведомства по охране конституции в Вене (LVT) поместить в автомобиль Штрахе бомбу. За это подозреваемый обещал агенту 100 тысяч евро. Следствие по делу основано на показаниях агента LVT.
"К настоящему моменту подозрение не подкрепилось доказательствами", - заявили в прокуратуре. Подозреваемый пока находится на свободе. В рамках другого расследования в ноябре 2018 года мужчину приговорили к восьми месяцам заключения за связанное с наркотиками преступление и незаконное владение оружием. С учетом срока нахождения в СИЗО он вышел из тюрьмы в конце мая после отбывания наказания.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.