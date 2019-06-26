В Австрии расследуют подготовку покушения на бывшего вице-канцлера

"К настоящему моменту подозрение не подкрепилось доказательствами", - заявили в прокуратуре. Подозреваемый пока находится на свободе. В рамках другого расследования в ноябре 2018 года мужчину приговорили к восьми месяцам заключения за связанное с наркотиками преступление и незаконное владение оружием. С учетом срока нахождения в СИЗО он вышел из тюрьмы в конце мая после отбывания наказания.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.