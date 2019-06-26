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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели ребенка в пруду в Воронеже

Вчера, 12:14
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в Воронеже, которая упала в пруд и утонула, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Трагедия произошла вечером 14 июня в Советском районе Воронежа. По данным следствия, трехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, упала в пруд на территории частного домовладения и утонула.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным управления по делам ГО и ЧС Воронежа, с начала купального сезона на общественных водоемах города утонули пять человек, среди них - один ребенок возрастом девять лет. Один человек спасен.
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Следственный комитет РФВоронежская областьВоронежРоссияПроисшествия
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