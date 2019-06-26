СК возбудил дело после гибели ребенка в пруду в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в Воронеже, которая упала в пруд и утонула, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла вечером 14 июня в Советском районе Воронежа. По данным следствия, трехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, упала в пруд на территории частного домовладения и утонула.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.