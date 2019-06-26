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РИА Новости

США могут поднять тему "сделки века" на встрече с Путиным, считает Песков

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Если США захотят обсудить "сделку века" по Палестине на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, то поднимут этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в столице Бахрейна Манаме открылась двухдневная встреча "Процветание ради мира", на которой американская администрация представляет экономические аспекты "сделки века" для их обсуждения. Представители палестинской администрации бойкотируют форум, расценив его как попытку их подкупить. На форуме в Бахрейне присутствуют глава МВФ Кристин Лагард, представители крупных мировых банков и компаний.
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"Что касается того, будет ли эта тема подниматься, ну, если американская сторона посчитает это необходимым, то, наверное, конечно, она поднимет эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли обсуждение этой темы по "сделке века" на встрече Путина с Трампом.
Отвечая на вопрос о том, как Россия относится к этой программе помощи палестинцам в рамках нового американского плана урегулирования, названного арабами "сделкой века", Песков сказал: "Россия никак не участвовала в работе этой конференции".
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За три дня до встречи в Бахрейне Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта. Она предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 миллиардов долларов. Более половины этой суммы предлагается в течение 10 лет предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 170 конкретных проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется вложить в экономики Египта, Иордании и Ливана.
По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа. За десять лет планируется создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50% уменьшить уровень бедности и вдвое увеличить ВВП. Планируется увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17% до 40%, увеличить иностранные инвестиции с 1,4% до 8% ВВП, обеспечить доступную и непрерывную подачу электроэнергии на Западном берегу и в секторе Газа, удвоить количество питьевой воды на одного человека.
Часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни. В частности, предполагается создание как минимум одного университета, который вошел бы в первые 150 университетов мира, снижение смертности новорожденных с 18 до 9 на тысячу человек, рост средней продолжительности жизни с 74 до 80 лет.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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