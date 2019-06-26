В Сочи в Красной поляне ввели режим ЧС для ликвидации последствий селя

СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красной поляне в Сочи для ликвидации последствий селя, сошедшего в понедельник из-за сильных дождей, сообщает администрация города.

В понедельник рано утром из-за сильных дождей в поселке Красная Поляна в Сочи сошел сель. Грязекаменная масса сошла на автодорогу в районе ручья Сулимовский и перекрыла участок проезжей части. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Станцию и коллектор уже расчистили, специалисты оценивают состояние оборудования и принимают решение по замене поврежденных участков. Ночью в среду спасателям удалось полностью очистить автомобильную дорогу от грязекаменной массы. Также проводилась расчистка русла ручья и возвращение его в русло.

"На Красной Поляне продолжаются работы по ликвидации последствий схода селя. Решением главы города Сочи Анатолия Пахомова здесь введен режим ЧС. Сегодня на месте работают 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезено 11 тысяч кубометров грунта", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий селя участвуют специалисты Дагомысского ДРСУ, которые расчищают от каменно-грязевой массы русло ручья Сулимовский, подведомственную проезжую часть и полосу отвода автомобильной дороги. Параллельно идет восстановление поврежденных участков автомобильной дороги.

Уточняется, что представители собственника территории - сотрудники Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" вывозят каменно-селевую массу, поваленные деревья и ветки, а также ведут восстановление разрушенных силовых кабелей, линии электропередач и трансформаторной подстанции ТП-20. Компании "Россети" также предстоит восстановить противоселевые укрепления.

"С сегодняшнего дня к ликвидации последствий схода селя приступили специалисты Сочинского национального парка, которые расчищают свой участок ручья Сулимовский выше по руслу. Кроме того, специалисты МУП "Водосток" проводят работу по очистке ливневых систем от мусора для беспрепятственного стока грязевых и дождевых вод… В усиление собственникам территорий своих специалистов и технику на место происшествия направила администрация города Сочи. Здесь постоянно присутствуют и оказывают помощь представители МЧС России", - говорится в сообщении.