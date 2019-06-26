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РИА Новости

Документы для участия в выборах в Вологодской области подали шесть человек

Вчера, 11:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Шесть человек подали документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Вологодской области 8 сентября, следует из данных сайта регионального избиркома.
Среди потенциальных кандидатов в губернаторы: первый секретарь Вологодского регионального отделения КПРФ, депутат областного парламента Александр Морозов, Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от партии "Родина", Вадим Тюрин (Партия ветеранов России), Ольга Ширикова (ЛДПР).
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Главой области на данный момент является Олег Кувшинников, который занимает этот пост с декабря 2011 года.
В Вологодской области в День единого голосования пройдет более 20 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу №13.
Также в Вологде изберут 30 депутатов нового состава городской думы, в Череповце пройдут дополнительные выборы депутата Череповецкой городской думы по избирательному округу №1.
Глав муниципальных образований предстоит избрать в четырех районах Вологодской области. Кроме того, будут избраны депутаты представительных органов поселений в шести районах региона.
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