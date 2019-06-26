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РИА Новости

США перечеркнули правила торговли в мире, считает Володин

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки перечеркнули мировые правила торговли, действуя исключительно в интересах своей экономики, и начали торговую войну, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.
"Соединенные Штаты Америки взяли и перечеркнули все правила, развернули торговую войну в отношении Китая, России, Турции, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, при этом действуя в интересах исключительно экономики своей страны. Мы исходим из того, что при развитии торговых отношений с любыми странами Азии и Европы в основе должна лежать взаимовыгода", - сказал Володин.
По его словам, у европейских стран должна быть возможность получать энергоносители и другие продукты из России, если им это выгодно.
"А когда политика начинает брать верх, в первую очередь это может привести к тому, что роль международных организаций, начиная от ООН, просто опускается, и дальше уже возникают проблемы, конфликты", - отметил спикер Госдумы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСШАВ мире
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