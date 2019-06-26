США перечеркнули правила торговли в мире, считает Володин

"Соединенные Штаты Америки взяли и перечеркнули все правила, развернули торговую войну в отношении Китая, России, Турции, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, при этом действуя в интересах исключительно экономики своей страны. Мы исходим из того, что при развитии торговых отношений с любыми странами Азии и Европы в основе должна лежать взаимовыгода", - сказал Володин.