В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты вызывают искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, говорится в сообщении на сайте Авиалесоохрана.

По данным Авиалесоохраны, площади пожаров в труднодоступных лесах Якутии составляют 141 тысяч гектаров и более 21 тысячи гектаров леса горит в Забайкалье.

"В этом году метод искусственного вызывания осадков будет проводиться в целях локализации и ликвидации лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе на территории Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Саха (Якутия)", - сообщает ведомство.

Как уточняется в сообщении, для вызывания осадков используют самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудование "Веер" для размещения пиропатронов, содержащих йодистое серебро. Под воздействием реагента происходит выпадение естественных осадков над территорией лесных пожаров.