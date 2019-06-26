В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты вызывают искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, говорится в сообщении на сайте Авиалесоохрана.
По данным Авиалесоохраны, площади пожаров в труднодоступных лесах Якутии составляют 141 тысяч гектаров и более 21 тысячи гектаров леса горит в Забайкалье.
"В этом году метод искусственного вызывания осадков будет проводиться в целях локализации и ликвидации лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе на территории Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Саха (Якутия)", - сообщает ведомство.
Как уточняется в сообщении, для вызывания осадков используют самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудование "Веер" для размещения пиропатронов, содержащих йодистое серебро. Под воздействием реагента происходит выпадение естественных осадков над территорией лесных пожаров.
По данным Авиалесоохраны, в период с 2017 по 2018 год было проведено 274 воздействия на облака над 202 лесными пожарами общей площадью более 700 тысячи гектаров (на территории Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия). При этом в 70% случаев на землю выпали осадки средней и высокой интенсивности.