Додон призвал вывести силовые структуры из-под влияния политиков

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что силовые структуры в республике должны действовать не по указам политиков, а исключительно в интересах народа.
Додон в среду представил сотрудникам Службы информации и безопасности новых руководителей: директора СИБ, полковника Александра Есауленко, а также его заместителя, полковника Артура Гуменюка, которых накануне утвердил парламент.
"Отметил необходимость вывода силовых структур, в том числе Службы информации и безопасности, из-под политического влияния. Они должны действовать исключительно на основе национальных интересов Республики Молдова, а руководство следует назначать только по критериям профессионализма и патриотизма", - написал Додон на своей странице в Facebook сразу церемонии представления.
Президент отметил, что у каждого партнера Республики Молдова на Западе и Востоке есть свои национальные интересы. Если Молдавия будет в первую очередь исходит из собственных национальных интересов, тогда ее "поймут и начнут уважать и на Западе, и на Востоке".