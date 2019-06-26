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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон призвал вывести силовые структуры из-под влияния политиков

10:38
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что силовые структуры в республике должны действовать не по указам политиков, а исключительно в интересах народа.
Додон в среду представил сотрудникам Службы информации и безопасности новых руководителей: директора СИБ, полковника Александра Есауленко, а также его заместителя, полковника Артура Гуменюка, которых накануне утвердил парламент.
"Отметил необходимость вывода силовых структур, в том числе Службы информации и безопасности, из-под политического влияния. Они должны действовать исключительно на основе национальных интересов Республики Молдова, а руководство следует назначать только по критериям профессионализма и патриотизма", - написал Додон на своей странице в Facebook сразу церемонии представления.
Президент отметил, что у каждого партнера Республики Молдова на Западе и Востоке есть свои национальные интересы. Если Молдавия будет в первую очередь исходит из собственных национальных интересов, тогда ее "поймут и начнут уважать и на Западе, и на Востоке".
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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