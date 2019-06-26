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РИА Новости

Помпео обсудит с главой МИД Индии вопросы стратегического сотрудничества

10:29
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в министерство иностранных дел Индии, где у него пройдут переговоры с главой дипведомства южноазиатской страны Субраманиамом Джайшанкаром, передает корреспондент РИА Новости.
У главы американской дипломатии, прибывшего накануне поздно вечером в Нью-Дели, очень плотный график, о чем свидетельствуют уже две проведенные с утра встречи. Первая - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вторая - с его советником по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом.
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Подробности состоявшихся дискуссий не раскрываются. Официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар сообщил журналистам, что стороны обсуждали "различные вопросы углубления стратегического сотрудничества" между двумя государствами.
Ожидается, что по итогам переговоров Помпео с Джайшанкаром главы дипведомств двух стран выступят с заявлениями для прессы.
Трехдневный визит Помпео в Нью-Дели ознаменовал собой первую череду контактов высокого уровня между Индией и США после завершения всеобщих парламентских выборов в южноазиатской стране. Этот визит проходит в преддверии саммита G20 в японской Осаке, где среди прочих глав государств будут присутствовать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Как отмечали ранее ряд индийских СМИ, итогом трехдневной поездки главы дипведомства США в Индию должна стать "подготовка почвы" для встречи американского и индийского лидеров на полях саммита "большой двадцатки" в Стране восходящего солнца.
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