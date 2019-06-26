Помпео обсудит с главой МИД Индии вопросы стратегического сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в министерство иностранных дел Индии, где у него пройдут переговоры с главой дипведомства южноазиатской страны Субраманиамом Джайшанкаром, передает корреспондент РИА Новости.

У главы американской дипломатии, прибывшего накануне поздно вечером в Нью-Дели, очень плотный график, о чем свидетельствуют уже две проведенные с утра встречи. Первая - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вторая - с его советником по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом.

Подробности состоявшихся дискуссий не раскрываются. Официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар сообщил журналистам, что стороны обсуждали "различные вопросы углубления стратегического сотрудничества" между двумя государствами.

Ожидается, что по итогам переговоров Помпео с Джайшанкаром главы дипведомств двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Трехдневный визит Помпео в Нью-Дели ознаменовал собой первую череду контактов высокого уровня между Индией и США после завершения всеобщих парламентских выборов в южноазиатской стране. Этот визит проходит в преддверии саммита G20 в японской Осаке, где среди прочих глав государств будут присутствовать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди.