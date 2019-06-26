Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – восемь, Хама – шесть", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была поведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Жителям выдали 315 продовольственных наборов общим весом 1370 килограммов.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2523.