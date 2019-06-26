СК завел новое дело после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. СК РФ завел новое уголовное дело после того, как украинские военнослужащие обстреляли из тяжелой артиллерии мирное население Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Двадцать второго июня военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Боткина Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой республики", - сообщила Петренко.

Также 21 июня украинские военнослужащие обстреляли из тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке Веселое Ясиноватского района. Петренко рассказала, что в результате обстрелов была ранена несовершеннолетняя девушка, а также 63-летний местный житель.

"По данным фактам главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - заявила Петренко.