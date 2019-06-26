Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:02Z
https://ria.ru/20190626/1555919473.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК завел новое дело после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса

10:02
259
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. СК РФ завел новое уголовное дело после того, как украинские военнослужащие обстреляли из тяжелой артиллерии мирное население Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Двадцать второго июня военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Боткина Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой республики", - сообщила Петренко.
Солдаты ВСУ на востоке Украины
24 июня, 22:59
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Также 21 июня украинские военнослужащие обстреляли из тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке Веселое Ясиноватского района. Петренко рассказала, что в результате обстрелов была ранена несовершеннолетняя девушка, а также 63-летний местный житель.
"По данным фактам главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - заявила Петренко.
Официальный представитель СК подчеркнула, что украинские военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней, конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и дополнительного протокола II к ней.
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вчера, 14:22
Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса
600001
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныСледственный комитет РФВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль, заявил Туск
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Сергей Рябков
В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Лента
новостей
Росгвардия получила новую СБРМ на базе бронеавтомобиля "Тигр"
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Магадане возбудили дело против авторов надписи "город отстой"
В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", считает Рогозин
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа
Отравившихся в Подмосковье граждан Таджикистана выписали из больницы
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса
Криптовалюта биткоин
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Лента новостейМолния