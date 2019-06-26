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РИА Новости

Мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль, заявил Туск

10:01
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск в преддверии саммита G20 предостерег его участников от риска утратить контроль над происходящими в мире процессами, призвав работать над разрешением кризисов и учесть уроки Нагасаки.
Саммит G20 в японской Осаке состоится 28-29 июня. В преддверии встречи Туск посетил мемориал в городе Нагасаки.
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"Даже такой короткий визит заставил меня осознать, насколько трагичен урок Нагасаки, и все же, насколько он полон надежды. Сегодня, за два дня до встречи мировых лидеров в Осаке, это также должно стать уроком ответственности за наше общее будущее", - говорится в заявлении Туска.
Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибли около 214 тысяч человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
По словам Туска, "именно отсюда, из Нагасаки, должны звучать слова предупреждения ко всем участникам G20: пробудитесь, пока не стало слишком поздно".
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"Мировая арена не может стать местом, где сильные будут диктовать свои условия слабым без каких-либо оговорок, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, а националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом. Вы должны понимать: вы несете ответственность не только за свои интересы, но прежде всего за мир и безопасный, справедливый миропорядок", - говорится в распространенном в среду заявлении.
Он привел в пример "угрозы ядерного шантажа, постоянно присутствующие в политике Северной Кореи и риторике Ирана", а также "региональные конфликты в Сирии, на Украине или в Ливии", напряженность в сфере торговли между крупнейшими мировыми державами, а также "еще не до конца осознанные последствия угроз, исходящих от климатического кризиса и последующих этапов технологической революции".
"Все это показывает нам, насколько близко мир подошел к краю. Мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий и изменений, но это иллюзия. Осознание этих рисков должно стать основой для дискуссий в Осаке", - заключил он.
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