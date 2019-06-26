В Курганской области оштрафовали женщину, бросившую на сутки двух детей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суд в Курганской области назначил штраф в размере 80 тысяч рублей местной жительнице, которая в феврале на сутки оставила в квартире без присмотра двух своих детей в возрасте трех лет и одного года, малыши в итоге простудились, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, с 18 по 19 февраля женщина оставила без присмотра двух детей - трех лет и одного года - и ушла распивать спиртные напитки в райпункт Лебяжье, дети сутки находились в квартире без взрослых и пищи. В результате малыши получили переохлаждение и простудные заболевания, уточняет прокуратура. Плачущих детей обнаружили соседи.

Прокуратура добавляет, что в мае по решению суда родители были ограничены в родительских правах.

"На основании представленных гособвинителем доказательств Лебяжьевский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице … По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), уточняется в сообщении.