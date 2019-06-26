Круглый стол о проблеме безопасности грудных имплантатов

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27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Новый взгляд на безопасность грудных имплантатов: быть или не быть".