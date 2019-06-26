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РИА Новости

Круглый стол о проблеме безопасности грудных имплантатов

09:47
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27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Новый взгляд на безопасность грудных имплантатов: быть или не быть".
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей КРАЕВОЙ;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр ПЕТРОВСКИЙ;
- врач-онколог, ведущий научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик САРИБЕКЯН;
- заведующий отделением реконструктивной и пластической онкохирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Владимир CОБОЛЕВСКИЙ;
- заместитель директора по лечебной работе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена ГАМЕЕВА;
- заведующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета, директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Игорь РЕШЕТОВ;
- пластический хирург, заместитель национального секретаря ISAPS Дмитрий МЕЛЬНИКОВ;
- заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии Олег НИКИТИН;
- онкодерматолог, ведущий специалист Института пластической хирургии и косметологии Сергей ШУСТОВ.

Международная медицинская общественность активно обсуждает вопросы безопасности применения грудных имплантатов в реконструктивных и эстетических целях. Как идет обсуждение проблемы в нашей стране? Каких направлений в данном вопросе придерживается Министерство здравоохранения Российской Федерации? Что будет сделано, чтобы обеспечить безопасность использования протезов в интересах здоровья пациентов в постонкологических операциях?

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