Круглый стол о проблеме безопасности грудных имплантатов

Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей КРАЕВОЙ;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр ПЕТРОВСКИЙ;
- врач-онколог, ведущий научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик САРИБЕКЯН;
- заведующий отделением реконструктивной и пластической онкохирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Владимир CОБОЛЕВСКИЙ;
- заместитель директора по лечебной работе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена ГАМЕЕВА;
- заведующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета, директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Игорь РЕШЕТОВ;
- пластический хирург, заместитель национального секретаря ISAPS Дмитрий МЕЛЬНИКОВ;
- заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии Олег НИКИТИН;
- онкодерматолог, ведущий специалист Института пластической хирургии и косметологии Сергей ШУСТОВ.
Международная медицинская общественность активно обсуждает вопросы безопасности применения грудных имплантатов в реконструктивных и эстетических целях. Как идет обсуждение проблемы в нашей стране? Каких направлений в данном вопросе придерживается Министерство здравоохранения Российской Федерации? Что будет сделано, чтобы обеспечить безопасность использования протезов в интересах здоровья пациентов в постонкологических операциях?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей КРАЕВОЙ;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр ПЕТРОВСКИЙ;
- врач-онколог, ведущий научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик САРИБЕКЯН;
- заведующий отделением реконструктивной и пластической онкохирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Владимир CОБОЛЕВСКИЙ;
- заместитель директора по лечебной работе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена ГАМЕЕВА;
- заведующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета, директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Игорь РЕШЕТОВ;
- пластический хирург, заместитель национального секретаря ISAPS Дмитрий МЕЛЬНИКОВ;
- заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии Олег НИКИТИН;
- онкодерматолог, ведущий специалист Института пластической хирургии и косметологии Сергей ШУСТОВ.
Международная медицинская общественность активно обсуждает вопросы безопасности применения грудных имплантатов в реконструктивных и эстетических целях. Как идет обсуждение проблемы в нашей стране? Каких направлений в данном вопросе придерживается Министерство здравоохранения Российской Федерации? Что будет сделано, чтобы обеспечить безопасность использования протезов в интересах здоровья пациентов в постонкологических операциях?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/