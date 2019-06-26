Рябков сообщил о ситуации с проектом модернизации реактора в Араке

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По проекту модернизации реактора в Араке в Иране есть определенное движение вперёд, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Реактор в Араке сейчас смотрится, скорее, в позитиве, как проект в рамках СВПД. Есть определенное движение вперёд, в том числе в многостороннем формате по нему", - сказал он.

"Да, мы слышали, что было объявлено в Тегеране и на эту тему тоже, так же как и с превышением уровня обогащения (урана) установленного в СВПД 3,67% - этот вопрос очень серьёзный, по большому счету, это вопрос политического выбора. Мы призываем всех к сдержанности и мы очень хотели бы, чтобы решения в пользу которых Россия выступает и работает, помогли все же Ирану удержаться в рамках, позволяющих говорить, что формула "меньшее за меньшее" не реализуется", - добавил он.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.