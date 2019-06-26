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РИА Новости

Рябков сообщил о ситуации с проектом модернизации реактора в Араке

09:15
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По проекту модернизации реактора в Араке в Иране есть определенное движение вперёд, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Реактор в Араке сейчас смотрится, скорее, в позитиве, как проект в рамках СВПД. Есть определенное движение вперёд, в том числе в многостороннем формате по нему", - сказал он.
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"Да, мы слышали, что было объявлено в Тегеране и на эту тему тоже, так же как и с превышением уровня обогащения (урана) установленного в СВПД 3,67% - этот вопрос очень серьёзный, по большому счету, это вопрос политического выбора. Мы призываем всех к сдержанности и мы очень хотели бы, чтобы решения в пользу которых Россия выступает и работает, помогли все же Ирану удержаться в рамках, позволяющих говорить, что формула "меньшее за меньшее" не реализуется", - добавил он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, который начнется 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана в указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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