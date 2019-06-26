Деятельность шахты им. Тихова в Кузбассе временно приостановили

КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность по ведению работ по бурению разгрузочно-дегазационных скважин на шахте имени С.Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком на 20 суток за нарушение требований промбезопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверка ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" территориальным отделом Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору выявила нарушения требований промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Подчеркивается, что в паспорте на проведение и крепление конвейерного штрека отсутствуют меры по обеспечению промышленной безопасности; пускатель, питающий электродвигатель маслостанции, находится в неисправном состоянии; перед началом бурения отсутствует возможность подачи предупредительного звукового сигнала с помощью сирены, а также не проведено расследование несчастного случая, произошедшего 15 июня 2019 года с подземным проходчиком.

Суд Ленинск-Кузнецкого городского округа признал ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов") и "назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ по бурению разгрузочно-дегазационных скважин в грудь забоя конвейерного штрека на срок 20 суток".

"Судебные приставы ОСП по г. Ленинск-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району исполнили решение суда в полном объеме", – говорится в сообщении.