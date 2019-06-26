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РИА Новости

Демонстранты в Гонконге отправились к консульствам стран G20

08:21
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© REUTERS / Thomas PeterДемонстранты во время акции протеста в Гонконге
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотни демонстрантов в Гонконге, выступающих против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции в среду направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай, сообщает местная радиостанция RTHK.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий российского генконсульства относительно того, пришли ли демонстранты к офису российской дипмиссии.
Флаги США и Китая
24 июня, 05:52
Вопрос Гонконга не будет подниматься в ходе переговоров лидеров Китая и США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что ситуация в Гонконге - внутреннее дело Китая, в которое Россия не будет вмешиваться.
Порядка 1,5 тысячи демонстрантов подготовили листовки на разных языках с просьбой в к G20 оказать им помощь в отстаивании автономии Гонконга. Листовки разносят в одно за другим консульством, акция, которую назвали "марафоном", призвана привлечь международное внимание к протестам против поправок к закону об экстрадиции.
Помимо этого, организаторы обратились к краудфандинговым платформам, где уже собрано около 850 тысяч долларов на публикацию рекламы в иностранных СМИ. Таким образом демонстранты хотят привлечь к своей проблеме как можно больше внимания других государств. По данным организаторов, они планируют разместить рекламу в период с четверга по субботу в изданиях Financial Times, New York Times и Japan Times.
Ранее появлялись сообщения, что лидеры могут обсудить ситуацию в Гонконге, где уже более двух недель проходят акции протеста против поправок закону об экстрадиции, которые в случае одобрения, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
23 июня, 08:36
Жители Гонконга рассказали, что думают о массовых протестах
В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что Пекин не допустит, чтобы вопрос о Гонконге поднимался в ходе саммита в Осаке, так как проблемы Гонконга - это внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Тем не менее, организаторы и участники "марафона" надеются, что смогут привлечь внимание лидеров "Большой двадцатки".
Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) в четверг с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились в пятницу, однако к субботе полностью стихли.
Глава исполнительной власти Гонконга Керри Лам на пресс-конференции. 10 июня 2019
16 июня, 16:26
Глава Гонконга извинилась за ситуацию с поправкой к закону об экстрадиции
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Большая двадцаткаГонконгКитайВ мире
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