Демонстранты в Гонконге отправились к консульствам стран G20

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотни демонстрантов в Гонконге, выступающих против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции в среду направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай, сообщает местная радиостанция Сотни демонстрантов в Гонконге, выступающих против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции в среду направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай, сообщает местная радиостанция RTHK

РИА Новости пока не удалось получить комментарий российского генконсульства относительно того, пришли ли демонстранты к офису российской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что ситуация в Гонконге - внутреннее дело Китая, в которое Россия не будет вмешиваться.

Порядка 1,5 тысячи демонстрантов подготовили листовки на разных языках с просьбой в к G20 оказать им помощь в отстаивании автономии Гонконга. Листовки разносят в одно за другим консульством, акция, которую назвали "марафоном", призвана привлечь международное внимание к протестам против поправок к закону об экстрадиции.

Помимо этого, организаторы обратились к краудфандинговым платформам, где уже собрано около 850 тысяч долларов на публикацию рекламы в иностранных СМИ. Таким образом демонстранты хотят привлечь к своей проблеме как можно больше внимания других государств. По данным организаторов, они планируют разместить рекламу в период с четверга по субботу в изданиях Financial Times, New York Times и Japan Times.

Ранее появлялись сообщения, что лидеры могут обсудить ситуацию в Гонконге, где уже более двух недель проходят акции протеста против поправок закону об экстрадиции, которые в случае одобрения, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что Пекин не допустит, чтобы вопрос о Гонконге поднимался в ходе саммита в Осаке, так как проблемы Гонконга - это внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Тем не менее, организаторы и участники "марафона" надеются, что смогут привлечь внимание лидеров "Большой двадцатки".

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.