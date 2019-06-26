Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T04:09Z
https://ria.ru/20190626/1555916290.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца

04:09
978
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Сообщается, что примерно в 19.30 понедельника по местному времени (02.30 вторника мск) мальчики остались одни дома. Один из них нашел ружье и случайно выстрелил в брата. Пострадавшего увезли в больницу, однако спасти ребенка не удалось.
По данным газеты, полиция задержала 45-летнюю Габриэлу Китон по подозрению в том, что она подвергла ребенка опасности. Отец мальчиков был госпитализирован по причине, не имеющей отношения к делу, поэтому ему удалось избежать задержания.
Полиция предупредила всех владельцев оружия, что держать его нужно в не доступном для детей месте, и призвала связаться с ними любого, у кого есть информация по этому делу.
Врачи во время операции
15 апреля, 16:51
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
603800
Обсудить 2
СШАВ мире
Рекомендуем
Следствие изменило статью московскому отравителю с кражи на разбой
РИА
Новости
Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
Под Красноярском двухлетний ребенок два дня был в квартире с мертвым отцом
Лента
новостей
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняются три очага тления
Строительство космодрома Восточный
Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок
В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
В Москве загорелся гектар травы и деревьев
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Умершая в нижегородском СИЗО женщина отказалась от лечения, заявил источник
В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию
Хакеры
В США женщина отдала мошенникам $135 тысяч за "борьбу с русскими хакерами"
Вулкан Карымский
Эксперты Геофизической службы РАН обсудят сильные землетрясения на Камчатке
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
Лента новостейМолния