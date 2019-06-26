В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.

Сообщается, что примерно в 19.30 понедельника по местному времени (02.30 вторника мск) мальчики остались одни дома. Один из них нашел ружье и случайно выстрелил в брата. Пострадавшего увезли в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

По данным газеты, полиция задержала 45-летнюю Габриэлу Китон по подозрению в том, что она подвергла ребенка опасности. Отец мальчиков был госпитализирован по причине, не имеющей отношения к делу, поэтому ему удалось избежать задержания.