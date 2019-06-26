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РИА Новости

Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу

02:40
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в США в компьютерных преступлениях, намерена обжаловать решение суда допустить обвиняемого к процессу, говорится в документах суда. Также адвокаты просят суд разрешить им далее не работать с клиентом по различным причинам.
Суд в Калифорнии ранее постановил, что процесс присяжных по делу откроется 13 января 2020 года.
"Суд выпустил 29 мая 2019 года распоряжение, в котором говорится, что "подсудимый способен понимать природу и последствия судебного процесса против него и вполне способен помогать своей защите... Фирма подает апелляцию против распоряжения", - говорится в ходатайстве, которое подал в суд адвокат Никулина Аркадий Бух.
По его словам, с самого начала совместной работы Никулин вел себя так, что адвокаты предполагали "серьезную психическую неадекватность". Защита считала, что состояние Никулина делает его неспособным предстать перед судом. "Кроме того, обвиняемый полностью игнорировал все советы и требования своего адвоката", - уточняет Бух. Например, в ответ на вопросы Никулин либо плакал, либо задавал не относящиеся к делу вопросы, добавляет он.
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Была проведена психиатрическая экспертиза Никулина, по итогам которой его признали способным предстать перед судом. Защита представила своего эксперта-психиатра, который дал противоположное заключение, но суд согласился с государственным экспертом. После распоряжения суда о том, чтобы допустить Никулина к процессу, поведение обвиняемого никак не поменялось, пишет Бух.
"Во время моего визита 17 июня 2019 года господин Никулин озвучил странные требования. Я не могу их раскрыть в соответствии с принципом адвокатской тайны, но их содержание и то, как они были высказаны, показывают, что господин Никулин просто-напросто не в своем уме. Это было последней соломинкой, которая убедила меня, что продолжать представлять господина Никулина по этому делу было бы извращением правосудия и нарушением этических норм", - заявил Бух.
Кроме того, родители Никулина сообщили, что больше не могут платить за услуги адвоката, уточнил Бух. Адвокат просит, чтобы суд, отстранив его от дальнейшего ведения дела, разрешил его фирме все же провести процесс обжалования распоряжения от 29 мая о допуске Никулина к процессу.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.
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